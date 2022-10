Wirtschaftspreis geht an vier Pforzheimer Unternehmerpersönlichkeiten

Vier Unternehmerpersönlichkeiten wurden am Donnerstagabend im Rahmen eines festlichen Galadinners im CCP mit dem Pforzheimer Wirtschaftspreis ausgezeichnet: Norbert Bogner, Geschäftsführer des Vereins Miteinanderleben in der Kategorie „Innovation und Idee“, Maité und Gerd Frey, Inhaber von Stähle & Co. in der Kategorie „Marke und Image“ sowie Bernhard Henne, langjähriger Geschäftsführer von Schwimmbad-Henne in der Kategorie „Lebenswerk“.

Als einen „ordentlichen Dreifach-Wumms“ bezeichnete Oliver Reitz, Direktor des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP) den diesjährigen Pforzheimer Wirtschaftspreis, mit dem auf seine Initiative zum neunten Mal herausragende und außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten ausgezeichnet wurden. „Glanzvolles Feiern, kulinarischer Genuss und Netzwerken kommen zusammen“, freute sich Oberbürgermeister Peter Boch (CDU).

Norbert Bogner verknüpfe ökologisches mit sozialem Bewusstsein, „ist ein herzlicher und humorvoller Mensch“, dem außergewöhnliche Ideen nie ausgehen, charakterisierte ihn Katja Kreeb, Sozialdezernentin des Enzkreises in ihrer Laudatio. Bogner schaffe Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung, mit Kantinen, Parken, Gebrauchtwarenkaufhaus. 2016, sei er mit einem „Strauß verdorrter Pflanzen“ zu ihr gekommen; daraus machte er ein Projekt zur Gewinnung von bedrohten Ackerwildkräutern.

Pforzheimer Sanitätshaus feierte sein 100-jähriges Bestehen

In dritter Generation führt das Unternehmerehepaar Maité und Gerd Frey das Sanitätshaus Stähle, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feierte. Vor 30 Jahre eröffneten sie den Reha Point, ein Dienstleistungszentrum rund um die Pflege, berichtete Laudator Stefan Hammes, IHK Nordschwarzwald. Marke und Image prägen Unternehmen, schaffen Werte, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit. „Das Sanitätshaus selbst ist die Marke“, erklärte Hammes. „Wenn man am Abend sackmüde ins Bett fällt“, sei der Tag gut gewesen, ließ Maité Frey das Festpublikum wissen.

Unternehmerischen Mut und dauerhaftes Engagement zeichnen Bernd Henne aus. Die Laudatio hielt René Baum, Vorstandsmitglied der Volksbank. Henne sei ein „Mensch mit familiärem Unternehmergeist und unternehmerischem Familiengeist“. Er denke vom Kunden her.

Im privaten Wohnhaus angefangen hat Schwimmbad Henne mit seinem heute 3.500 Quadratmeter großen Ausstellungszentrum an der Kieselbronner Straße „bundesweit Maßstäbe gesetzt“, so Baum. Seit 2016 leiten Hennes Kinder die Geschicke des Unternehmens. Er selbst arbeite „nur noch 10 Stunden“, täglich. „Ruhig am Pool liegen?“ Selbstverständlich könne er das auch – so „drei, vier Minuten“, sagte Henne mit einem Schmunzeln.

Den Festvortrag hielt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management, Bergisch Gladbach, zum Thema „Paradigmenwechsel - die Zukunftstrends in der Automobilindustrie“. Mit vielen Zahlen untermauerte er den „Kampf der Welten“ zwischen Automobilindustrie und IT-Unternehmen um neue Geschäftsmodelle. Für die musikalische Unterhaltung des Abends sorgte der Saxophonist Noah Fischer, bekannt durch das Panikorchester von Udo Lindenberg.