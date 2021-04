In einem sind sich Marco Simon und Carsten von Zepelin einig: „Pforzheim ist nicht die Stadt, in der so super viel Geld verdient wird wie in Stuttgart oder München.“

Simon sagt dies und hat dabei die hohen Mieten im Blick. Auch von Zepelin, Chef der Arlinger-Baugenossenschaft und Sprecher der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Pforzheimer Wohnungsunternehmen (Arge) denkt dabei an den Preis des Wohnens: Mit Kaltmieten von unter zwölf Euro lasse sich ein Neubau nicht bezahlen. Eine Sozialquote wie in München, wo die Mieten viel höher sind, sei deshalb nicht zu stemmen.

Simon und seine Frau Diana spüren die Folgen des Problems seit einem Jahr. Das Paar erwartet im Sommer sein zweites Kind. Ihre 53 Quadratmeter sind ausgereizt.