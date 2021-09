Vor Vertragsverlängerung

WSP-Direktor Oliver Reitz will Chef einer GmbH werden und das Lichterfest an die Enz bringen

Der Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing in Pforzheim, Oliver Reitz, will Chef einer GmbH werden und das Lichterfest an die Enz verlagern. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Gemeinderat ihn im Dezember in der Position bestätigt.