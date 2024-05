Zehnte Bierbörse in Pforzheim: Ein Fest für den Gerstensaft

Nur ein einziges Mal muss Oliver Reitz auf den Hammer schlagen, um das Bier zum Fließen zu bringen. In einem rekordverdächtigen Tempo hat der Direktor des Pforzheimer Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP) am Vatertag den Fassanstich vorgenommen – und damit den Startschuss für eine Veranstaltung gegeben, die noch bis Sonntag das kühle Blonde in den Mittelpunkt rückt.

Zum zehnten Mal bietet die Bierbörse auf dem Pforzheimer Marktplatz jede Menge Geselligkeit, Bewirtung und Livemusik. Mehr als 30 Beschicker sind dieses Jahr dabei – und damit laut Bernd Noll in etwa so viele wie in den Vorjahren.

Wir haben uns hier ganz gut etabliert. Bernd Noll

Veranstalter

Noll veranstaltet die Bierbörse und freut sich über jeden einzelnen Beschicker, denn er weiß, wie die Gastronomie aktuell unter dem Personalmangel und den gestiegenen Energiekosten zu kämpfen hat. Nach Pforzheim kommt er gerne. „Wir haben uns hier ganz gut etabliert“, sagt Noll und betont, man sei sehr zufrieden.

Er spricht von einer guten Frequenz, von einer schönen Stimmung und von einer friedlichen Veranstaltung, die er gerne auch in Zukunft in Pforzheim ausrichten würde. Oliver Reitz hätte nichts dagegen.

Bierbörse soll zur Belebung der Pforzheimer Innenstadt beitragen

Der WSP-Direktor freut sich, dass die Bierbörse inzwischen zum zehnten Mal in Pforzheim Station macht und dort ähnlich wie das Oechslefest und die verkaufsoffenen Sonntage zur Belebung der Innenstadt beiträgt, indem sie auch Gäste aus der Umgebung anzieht.

Tolle Begegnungen, tolles Wetter, tolles Programm.“ Oliver Reitz

WSP-Chef

Reitz hat die Veranstaltung damals in die Region geholt, nachdem er sie bei seiner früheren Tätigkeit in Leverkusen kennengelernt hatte. Dieses Jahr hält er die Bedingungen für ideal: „Tolle Begegnungen, tolles Wetter, tolles Programm.“

Exotische Sorten wie Frucht- und Champagnerbier gibt es auch auf der Börse

Um die 200 Biersorten gibt es auf dem Marktplatz, darunter auch Exotisches, etwa Frucht- und Champagnerbier. Die Beschicker kommen aus der ganzen Bundesrepublik, aber auch aus dem Ausland, etwa aus Polen, aus Kroatien und den Niederlanden. Wer kein Bier mag, der kann auch Wein und Alkoholfreies bekommen. Harten Alkohol findet man allerdings nicht.

Noll schätzt, dass inzwischen 70 bis 80 Prozent der Beschicker zum harten Kern gehören. Zu ihm gehört auch die Pforzheimer Brauerei Ketterer, die von der ersten Stunde an dabei ist. „Die Leute sind friedlich und entspannt“, sagt Geschäftsführer Michael Ketterer, der weiß, dass Hopfen den Körper beruhigt.

Pforzheimer Brauerei bietet Besonderheit an

Mit dem Auftakt zeigt er sich mehr als zufrieden: „Wenn der Vatertag so herrlich ist wie heute, dann ist das schon die halbe Miete.“ An ihrem Stand auf der Bierbörse bietet die Brauerei Ketterer neben einer Auswahl aus ihrem vielfältigen Sortiment auch die eine oder andere Besonderheit an, die es so nicht im Laden zu kaufen gibt.

Etwa ein dunkles Märzen oder das naturtrübe „1888“, das es sonst nur aus der Flasche, aber nicht direkt aus dem Fass gibt. In den kommenden Tagen ist auf dem Pforzheimer Marktplatz neben Biergenuss auch Musik geboten: am Freitag mit der Band „Pang“, am Samstag mit „Cover Up“ und am Sonntag mit DJ Markus.