Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer in Pforzheim

In Pforzheim fuhr am Samstagabend ein Autofahrer auffällige Schlangenlinien. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Ein Zeuge hat am Freitagabend die Polizei wegen eines betrunkenen Autofahrers alarmiert. Der Pkw, ein Mitsubishi, würde in der Tiefenbronner Straße in Pforzheim sehr auffällig Schlangenlinien fahren.

Eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd konnte die Fahrweise ebenfalls feststellen und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle, wie die Polizei mitteilte. Dabei fiel im Gespräch mit dem 59-Jährigen Atemalkoholgeruch auf. Ein Vortest ergab 1,4 Promille.

Der Fahrzeugführer musste seinen Pkw stehen lassen. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Als Konsequenz seiner Trunkenheitsfahrt musste er noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige.