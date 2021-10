Zeugen bei Einbruch in Pforzheimer Gaststätte gesucht

Bei dem Einbruch in eine Gaststätte in der Pforzheimer Westlichen Karl-Friedrich-Straße in der Nacht auf Dienstag ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte sind am Dienstag in der Zeit zwischen 2.20 Uhr und 14.30 Uhr in eine Gaststätte in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim eingebrochen. Nach Stand der Ermittlungen drangen die bislang unbekannten Täter über eine Terrassentür in das Gebäude ein, teilte die Polizei mit.

Dort hebelten die Einbrecher Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.