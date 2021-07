Zeugen gesucht: Exhibitionist in Pforzheim am Mittwochabend

Ein Mann zwischen 30 und 35 Jahren hat sich am Mittwoch in Pforzheim unter anderem vor einer Frau öffentlich entblößt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben.

Ein bislang Unbekannter hat sich am Mittwochabend in Pforzheim vor einer Frau und einer Minderjährigen unter anderem entblößt. Wie die Polizei mitteilt zeigte sich der Mann den beiden Frauen gegen 20 Uhr im Bereich Bayernstraße und Ludwig-Wilhelm-Straße auf dem Gehweg und an den dortigen Spielplätzen.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Täter um einen Mann zwischen 30 und 35 Jahren. Zur Tatzeit trug er eine Basecap, ein weißes T-Shirt, eine knielange Jeanshose und einen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 in Verbindung zu setzen.