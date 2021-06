Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen in Pforzheim Fahrräder aus Garage

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagmittag, 15 Uhr, und Dienstagmittag, 14.20 Uhr, in eine Garage in der Pforzheimer Genossenschaftstraße eingebrochen und haben dort vier Fahrräder geklaut.

Laut Angaben der Polizei drückten die Täter einen Zaun, welcher die Garage von der Nachbargarage trennte, hinunter und entwendeten von dort insgesamt zwei Mountainbikes und zwei E-Bikes im Gesamtwert von 8.000 Euro. Beim Herausheben der Fahrräder von der einen in die andere Garage, wurde ein in der Garage stehendes Auto beschädigt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Am Garagentor sowie am Zaun entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 150 Euro.