Zeugen gesucht: Unbekannter bricht in Pforzheim Zigarettenautomat auf

Ein Unbekannter hat in der Pforzheimer Schauinslandstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und so mehrere tausend Euro Schaden verursacht. Wann die Tat geschah, kann die Polizei aktuell noch nicht sagen.

In Pforzheim hat ein Unbekannter einen Zigarettenautomat in der Schauinslandstraße, Ecke Wartbergallee, aufgebrochen. Laut Angaben der Polizei bemerkten Zeugen den Schaden am Donnerstagmorgen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro. Die Tatzeit können die Beamten im Moment nicht näher eingrenzen, daher ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.