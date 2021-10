Zeugen gesucht: Versuchter Raub in Pforzheimer Innenstadt

Bislang unbekannte Täter haben versucht am Montagabend in der Pforzheimer Innenstadt einen Mann auszurauben.

Am Montagabend hat sich in der Pforzheimer Innenstadt ein versuchter Raub ereignet. Nach Angaben des Geschädigten wurde er gegen 19.30 Uhr nach Verlassen einer Gaststätte in der Hafnergasse von mehreren Personen auf der Straße angesprochen und nach Zigaretten gefragt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, das in einer Auseinandersetzung mündete, bei welcher der Geschädigte einen Schlag gegen die Stirn bekam.

Die bislang unbekannten Täter versuchten dem Mann Gegenstände abzunehmen. Der Mann wehrte sich jedoch gegen die Angreifer. Nach dem Gerangel flüchteten die Täter.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Ungefähr 18 bis 25 Jahre alt, korpulent und mit weißem T-Shirt mit Aufschrift bekleidet. Das T-Shirt soll bei der Tatbegehung zerrissen worden sein.