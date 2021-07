Zeugen gesucht: Wohnungseinbruch in Pforzheimer Oststadt

Bislang unbekannte Diebe sind am Donnerstag in der Pforzheimer Oststadt in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und haben aus einer Wohnung Bargeld, Modeschmuck und ein Handy gestohlen. Anschließend flohen die Täter unerkannt.

Die Täter öffneten und durchwühlten augenscheinlich die Schränke und Schubladen und fanden dabei besagtes Diebesgut. Bei dem Handy handelte es sich um ein Gerät der Marke Motorola, Typ Moto G100.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den entwendeten Gegenständen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 44 44 in Verbindung zu setzen.