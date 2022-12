In der Nacht auf Donnerstag ist in Pforzheim ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Explosion war in der ganzen Stadt zu hören.

Dieses Verbrechen dürfte einige Pforzheimer in der Nacht auf Donnerstag aufgeschreckt haben: Gegen 2.50 Uhr ist am Rand der Stadt ein frei stehender Zigarettenautomat gesprengt worden. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei war die Explosion so laut, dass sie im gesamten Stadtgebiet zu hören war.

Der Zigarettenautomat hatte an der Büchenbronner Straße, im Bereich zwischen Hanfackerweg und Auf der Rotplatte gestanden. Es habe ihn „komplett zerrissen“, wie der Sprecher sagte. So sei auch die Geldkassette beschädigt worden. Bargeld und Zigaretten lagen herum. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei ermittelt. Nach Angaben des Sprechers mit besonderem Augenmerk auf der Gefährlichkeit der Tat. Denn etwa handelsübliche Böller seien dafür nicht eingesetzt worden.

Ob es sich um illegales Feuerwerk gehandelt haben könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht laut Polizei: Wenn der oder die unbekannten Täter illegale Böller eingesetzt hatten, dann nicht einen, sondern mehrere.