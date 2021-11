Zigarettendiebe brechen in Pforzheimer Kiosk ein

Bisher unbekannte Diebe sind am Sonntagmorgen in einen Kiosk in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Zigaretten.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher am Sonntag zwischen 2 Uhr und 8 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Kiosk in der Güterstraße in der Pforzheimer Nordstadt. Sie stahlen unter anderem mehrere Zigarettenschachteln. Der Diebstahlschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen.