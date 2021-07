Nächtlicher Ärger

Zoff um Bolzplätze: Stadt Pforzheim will mit Schließdienst für Ruhe sorgen

Anwohner haben sich über Lärmbelästigung bis weit nach Mitternacht beschwert. Die Stadt will handeln und hat nun einen Schließdienst beauftragt, sicherzustellen, dass außerhalb der regulären Öffnungszeiten keiner auf die Plätze am Güterbahnhof und in Maihälden kann.