Zu betrunken für Alkoholtest: Autofahrer rammt Hoftor in Pforzheim

Das erleben selbst erfahrene Polizeibeamte selten: Nach einer Trunkenheitsfahrt musste sich ein 49-Jähriger gegenüber einer Streife rechtfertigen. Dabei war er so betrunken, dass ein herkömmlicher Atemalkoholtest nicht vorgenommen werden konnte.

Am Steuer eingeschlafen

Ein stark betrunkener 49-Jähriger hat am Samstagabend eine Irrfahrt durch den Pforzheimer Stadtteil Brötzingen unternommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 21.45 Uhr, wie der Mann in der Sickingenstraße gegen ein geparktes Fahrzeug und ein Hoftor fuhr.

Als die Polizisten eintrafen, stand der 49-Jährige stark schwankend neben seinem Wagen. Er gab an, während der Fahrt mehrmals eingeschlafen zu sein. Der Mann zeigte Ausfallserscheinungen und war so stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest vor Ort unmöglich war. Stattdessen ordneten die Beamten eine Blutabnahme an.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Zur genauen Schadenshöhe konnte die Polizei keine genaueren Angaben machen.