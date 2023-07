Zum Feuerwerk gibt es Disney-Klassiker im Pforzheimer Enzauenpark

Beim Lichterfest am 8. Juli erstrahlt der Enzauenpark Pforzheim wieder in einem bunten Lichtermeer. Wir verraten, was man vorab über Zeiten, Anreise, Livemusik und das Feuerwerk wissen muss.

Am 8. Juli zieht die Traditionsveranstaltung wieder tausende Schaulustige Besucherinnen und Besucher in den Enzauenpark in Pforzheim an. Die angekündigten warmen Temperaturen lassen die Vorfreude für den Samstagabend steigen, wenn das Bühnenprogramm mit Livemusik um 18 Uhr startet.

Den ganzen Abend Live-Musik im Pforzheimer Enzauenpark

Verschiedene Bands sorgen für die passende Stimmung. Den musikalischen Anfang macht die Rock- und Pop-Band Ira’s World mit Frontfrau Ira Diehr, Gitarrist Matthias Hautsch, Drummer Marcel Millot und Martin Simon am Bass. Anschließend lädt die siebenköpfige Band Human zu einer außergewöhnlichen musikalischen Zeitreise in die 80er-Jahre mit Hits von Tears for Fears, Talk Talk, Depeche Mode, Billy Idol, U2, The Cure und vielen anderen ein.

Die Fans unseres Lichterfestes können sich auf ein vielfältiges, musikalisches und familienfreundliches Programm freuen. Oliver Reitz

WSP-Direktor

„Die Fans unseres Lichterfestes können sich auf ein vielfältiges, musikalisches und familienfreundliches Programm freuen, das dazu einlädt, den Abend gemeinsam mit Familie oder Freunden im Park zu genießen“, gibt WSP-Direktor Oliver Reitz einen Ausblick auf die diesjährige Großveranstaltung im Enzauenpark.

Farbenspiel am Himmel beginnt um 23.30 Uhr

Für den krönenden Abschluss des Abends sorgt das 15-minütige Musikfeuerwerk, das durch eine Lasershow abgerundet wird: „Ab 23.30 Uhr werden wir ein Farbenspiel am Pforzheimer Nachthimmel erleben“, kündigt Reitz weiter an. Anlässlich des 100-jährigen Disney-Bestehens, werde das Feuerwerk mit Songs aus bekannten Verfilmungen wie „König der Löwen“, „Eiskönigin“ oder „Fluch der Karibik“ untermalt.

In diesem Jahr hat man sich auch für Kinder ein Mitmach-Angebot einfallen lassen: „Damit auch die Kleinen ihren Spaß haben, dürfen sie passend zum Thema ,Disney’ ihren eigenen Zauberstab gestalten, der durch Knicklichter zum Leuchten gebracht werden kann“, erklärt die Eventmanagerin vom SWP, Bianca Alvino. Ein Viertel des Erlöses gehe an die Kinderklinik Tübingen.

Parkplätze gibt es rund um das Festgelände

Rund um den Enzauenpark stehen kostenlose Parkplätze im Parkhaus von Kaufland und vom Gasometer, in der Wildersinnstraße, in der Robert-Bauer-Straße sowie auf dem Agosi-Parkplatz und Witzenmann-Parkhaus zur Verfügung.

Autos können aber auch auf dem Messplatz oder ab 19 Uhr im ZOB Süd geparkt werden, denn für eine stressfreie Anreise sorgen kostenlose Shuttle-Busse, die ab 17.30 Uhr vom Messplatz zum Enzauenpark fahren. Die Busse bringt Besucherinnen und Besucher ab Mitternacht auch wieder zurück.

Nach monatelanger Arbeit freut sich das Eventmanagementteam des WSP auf die Ergebnisse ihrer Bemühungen: „Wir freuen uns sehr, dass das Lichterfest bald losgeht. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir können es nicht mehr erwarten, den Besucherinnen und Besuchern einen herrlichen Abend zu bescheren“, freut sich Waltraud Knöller vom Eventmanagement.

Das Lichterfest wird vom städtischen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing (WSP) veranstaltet. Wie bereits in den Vorjahren präsentiert die „Volksbank pur“ das Fest. Partner ist unter anderem der Pforzheimer Kurier.