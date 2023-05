Zwei Autos kollidieren in Pforzheim – Polizei ermittelt

Zwei Autos sind am frühen Samstagabend in Pforzheim zusammengestoßen. Die Polizei klärt noch offene Fragen zum Unfallhergang.

Zu einem Unfall mit zwei Autos kam es am frühen Samstagabend im Kreuzungsbereich der Lindenstraßen und der Östliche Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein grauer Audi am Samstag gegen 18.42 Uhr die Lindenstraße in Fahrtrichtung Eutinger Straße.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein blauer Renault aus der Östliche Karl-Friedrich-Straße dem Kreuzungsbereich. Dieser beabsichtigte nach links in die Lindenstraße einzufahren, woraufhin es zur Kollision kam. An den beiden Autos entstand hierbei ein Sachschaden von insgesamt 3.500 Euro.

Hinsichtlich des exakten Unfallherganges sind noch offene Fragen zu klären. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.