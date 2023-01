Zwei Personen leicht verletzt

Zwei Unfälle verursacht: Autofahrer rammt in Pforzheim Fahrzeug und flüchtet

Ein Opel-Fahrer hat am Samstag in Pforzheim ein anderes Auto gerammt. Das stand gerade an der Ampel. Die Insassen wurden dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr derweil weiter.