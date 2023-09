Zwei Verletzte nach Unfall auf Tiefenbronner Straße in Pforzheim

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagmittag in Pforzheim gekommen. Zwei Autofahrerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

In der Tiefenbronner Straße in Pforzheim, auf Höhe des Wildparks, hat sich am Sonntag gegen kurz vor 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei war eine 78 Jahre alte Autofahrerin auf ihrer Fahrt in Richtung Tiefenbronn zunächst ins Bankett und anschließend in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sie mit einem Pkw einer 50-Jährigen.

Zwei verletzte Autofahrerinnen im Krankenhaus

Die 78-Jährige erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen, die 50 Jahre alte Autofahrerin kam mit leichteren Verletzungen davon. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Einschätzung der Polizei entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Die Tiefenbronner Straße war bis etwa 14:30 Uhr voll gesperrt.