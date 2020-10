Pforzheim überschreitet Corona-Warnwert

Am Wochenende hat es weitere positive Befunde gegeben. Aktuell liegt der Wert bei 40,5 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Verwaltungsstab der Großstadt tagte am Montagmorgen. Das Ergebnis laut Informationen dieser Redaktion: Beschränkungen soll es zunächst nicht geben.

Allerdings soll noch im Lauf des Tages ein dringender Appell von OB Peter Boch an die Bevölkerung veröffentlicht werden. Ab der Marke von 50 Neuinfizierten würde es dann auch in Pforzheim strengere Regeln geben. Das Rathaus würde sich dabei vermutlich an den Regeln orientieren, die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Oberbürgermeistern der größten Städte der Republik vereinbart hatte, deutet ein Stadtsprecher an: „Es macht ja keinen Sinn, dass wir uns da anders orientieren.“ Der Sprecher nannte zunächst etwa eine strengere Maskenpflicht im öffentlichen Raum als mögliche Maßnahme.

Der Pforzheimer Verwaltungsstab hatte am Montagmorgen etwas mehr als eine Stunde getagt, nachdem sich bereits am Freitag mit einem auf 30,2 erhöhten Wert die Situation in Pforzheim verschärft hatte. Am Freitag waren 13 neue Infektionen gemeldet worden, am Mittwoch waren es 15. Davor hatte die Inzidenz noch bei vergleichsweise entspannten 8,7 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen legen.

Der Verwaltungsstab in Pforzheim soll voraussichtlich am Mittwoch wieder zusammentreten und will das Geschehen dann weiter bewerten. Der Stab besteht aus Oberbürgermeister Peter Boch, Erstem Bürgermeister Dirk Büscher und Vertretern von Ordnungsamt, Feuerwehr, Personalamt, OB-Büro, Pressestelle und Gesundheitsamt.

