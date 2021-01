Gewerkschaft will neun Prozent mehr Geld

Pforzheim: Verdi ruft zu zweitägigem Streik am Helios-Klinikum auf

Bisher gab es in der Corona-Pandemie für Krankenhausbedienstete Applaus, aber wenig Zählbares. Die Gewerkschaft Verdi sieht das Momentum jetzt auf ihrer Seite, um im Tarifkonflikt am Helios-Klinikum in Pforzheim auch mit großen Forderungen etwas zu erreichen.