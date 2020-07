Pforzheim: Zwei Burger Kings in einer Straße geplant

Seit einem Brand 2015 gab es auf der Wilferdinger Höhe keinen Burger King mehr. Jetzt sind in der Karlsruher Straße sogar zwei der US-Schnellrestaurants geplant. Einem Sprecher zufolge soll die erste Filiale demnächst an einem neuen Standort gebaut werden.

Seit einem Brand 2015 gab es auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim keinen Burger King mehr. Jetzt sind in der Karlsruher Straße sogar zwei der US-Schnellrestaurants geplant. Einem Sprecher zufolge soll die erste Filiale demnächst an einem neuen Standort gebaut werden. Beim anderen Vorhaben gibt es noch rechtliche Hürden.

Fastfood ist beliebt. Auch auf der Wilferdinger Höhe, in dem Gewerbegebiet werden Hungrige unter anderem von Kentucky Fried Chicken und McDonalds verköstigt. Doch dass jetzt gleich zwei Burger-King-Filialen geplant sind, dürfte weniger in der großen Nachfrage als im vitalen Geschäftsinteresse zweier unterschiedlicher Franchisenehmer begründet liegen, die im Burger-King-System oft sehr selbstständig agieren können.

Pforzheim: Erste Baugenehmigung liegt vor

Für die erste geplante Filiale an der Karlsruher Straße 26 liegt dem Franchisenehmer Burger King Süd (Zimmern ob Rottweil) bereits eine Baugenehmigung vor. Derzeit laufen dort Vorbereitungen zum Abriss des Firmengebäudes von Hutter Fensterbau – das Familienunternehmen ist unlängst nach Eisingen umgezogen. Schon im Frühjahr könnten dort, wo einst maßgeschneiderte Fenster produziert wurden, die berühmten Whopper der Hamburger-Kette auf dem Grill brutzeln. „In der Regel dauert der Bau einer neuen Filiale etwa drei Monate“, so der Burger-King-Sprecher, der allerdings auch auf mögliche dem Frost geschuldete Verzögerungen hinweist.

Trotz dieses bereits weit gediehenen Vorhabens soll wenige hundert Meter entfernt in der Karlsruher Straße 48 ebenfalls eine neue Burger-King-Filiale entstehen. Auch an diesem Standort sei nach nach wie vor ein neues Burger-King-Resaturant geplant, so der Sprecher des Burgerkette und bestätigte auch, dass es sich dabei um einen anderen Franchisenehmer handelt.

Nach Brand: Probleme mit Störfallverordnung

Dort am westlichen Eingang zum Gewerbegebiet war Burger King schon einmal vertreten, bis im Dezember 2015 ein Brand die Filiale völlig zerstörte. (Siehe auch Hintergrund.) Doch die zügigen Wiederaufbaupläne des dafür zuständigen Franchisenehmers gerieten ins Stocken. Bislang verwehrt die Stadt Pforzheim die Baugenehmigung, weil das Grundstück von der Störfallverordnung betroffen sei, wie es hieß. In der Nähe befindet sich die Scheideanstalt der Firma Wieland Edelmetalle.

Widerspruch beim Regierungspräsidium läuft

Derzeit läuft beim Regierungspräsidium Karlsruhe ein Widerspruchsverfahren gegen den abschlägigen Bescheid der Stadt Pforzheim. Wie eine Behördensprecherin am Freitag gegenüber dem Kurier sagte, sei das Ergebnis des Verfahrens noch nicht absehbar.

Sollte der Widerspruch Erfolg haben, könnte auch dort gebaut werden. Ob sich der doppelte Whopper-Brater lohnt, dürfte dann der Markt entscheiden. Pforzheimer Fastfood-Fans würden sich jedenfalls doppelt freuen.