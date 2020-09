Anwohner erleiden Rauchvergiftung

Pforzheimer bei Garagenbrand schwer verletzt

In der Pforzheimer Südstadt ist am heutigen Montag das Auto eines Mannes in Brand geraten, als er sich damit noch in der Garage befand. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag der Mann nach Auskunft der Polizei noch immer in der Garage.