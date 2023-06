Bundesverwaltungsgericht hat entschieden

Pforzheimer Beschwerde abgelehnt: Abtreibungsgegner dürfen weiterhin vor Pro Familia stehen

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig macht Pforzheimer Hoffungen zunichte: Die Abtreibungsgegner von „40 Days For Life“ dürfen weiter in unmittelbarer Umgebung von Pro Familia stehen.