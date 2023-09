Unfall im Linienbus

Pforzheimer Fahrgäste stürzen bei Bremsung

Eine junge Frau und ihr kleiner Sohn sind bei einem Bremsmanöver in einem Linienbus im Pforzheimer Stadtverkehr gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. In jüngster Zeit ist es mehrfach zu Stürzen in Bussen des Nahverkehrs in Pforzheim gekommen.