Suche nach Besitzern läuft weiter

Pforzheimer Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze aus Mauerspalt

Tier-Notfall in Pforzheim-Hohenwart! Dort hat die Feuerwehr am Dienstag eine kleine Katze gerettet. Das neugierige Tier war auf seiner Erkundungstour in einem Spalt zwischen zwei Garagen steckengeblieben.