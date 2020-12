Was ist ein städtischer Haushalt gegen ein Autothema? Eine wortarme Veranstaltung, wie der Pforzheimer Gemeinderat an diesem Dienstag zeigte. Dabei haben die Sprecher von Fraktionen und Gruppierungen nicht gegeizt mit Kommentaren, als es galt das Zahlenwerk mit einem Volumen von 618 Millionen Euro bei weitgehend stabilem Schuldenstand auf den Weg zu bringen.

Einzig die Emotionen, die der motorisierte Verkehr mit sich bringt und sogar die CDU entzweit, waren mit dem Sparhaushalt 2021 nicht zu wecken. Er wurde bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme auf den Weg gebracht.

Lärmschutz und die Freunde einer von Individualmotoren angetriebenen zügigen Fortbewegung stehen sich auch in Pforzheim nicht unversöhnlich gegenüber. So betonte Hans-Ulrich Rülke es wäre „gut Lärm zu reduzieren und wo notwendig, Verkehr zu beruhigen“. Dass er und seine FDP/FW/UB/LED-Fraktion zunächst nicht zustimmen wollten, war „eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit“, die Bürgermeisterin Sibylle Schüssler im Laufe der Auseinandersetzung abräumte.

Sie zog die als Lärmschutz gedachte vorzeitige Schließung des Schlossbergs zurück. Damit war die Mehrheit für den Kompromissvorschlag der Verwaltung zur Fortschreibung des Lärmaktionsplan gesichert. Er wurde mit 23 von 35 Stimmen angenommen.

Vier Abstimmungen

Insgesamt gab es zu dem seit Juli diskutierten, immer mal abgelehnten oder vertagten Thema vier Abstimmungen. Politisch am interessantesten präsentierte sich dabei die CDU. Sie habe „ein Gesellenstück“ ihres Landtagskandidaten und Junge-Liste-Gemeinderats Philipp Dörflinger verhindert, „weil alte Kader und alte Rechnungen“ zu begleichen waren, wie Rülke süffisant ausführte. Da sei „dem jungen Mann ein Messer in den Rücken gestoßen worden“, sagte er in Richtung Fraktionschefin Marianne Engeser.

Ohne auf die Spitzen einzugehen, ließ Jörg Augenstein wissen, die CDU halte an ihrem „Kompromiss in letzter Minute“ nicht fest, weil er nicht im Ausschuss vorberaten wurde. Dass mehr dahinterstecken könnte, zeigte die Abstimmung. Der gleichfalls mit der Jungen Liste eingereichte frühere Antrag wurde zu einem der CDU allein und bekam zumindest die Stimme von Dörflinger nicht.

Mit dem „Gefühl, es geht hier nicht um Lärmschutz, sondern darum, wo man so schnell wie möglich durch die Stadt fahren kann“, fasste Jacqueline Roos (SPD) zusammen, was später auch bei der Grünen Liste, den Bündnisgrünen und WiP/Die Linke zu hören war. Entsprechend bekam das von Einzelstadtrat Reinhard Klein beantragte Zurück zum deutlich Tempo-30-freundlicheren Ursprungsantrag der Verwaltung zehn Stimmen. Ganz unter sich blieben dagegen die sechs AfD-Mitglieder, die zum Thema Lärmminderung mehr Freiheit von Tempolimits forderten.

Lob für die „konstruktive Atmosphäre“

Harmlos nahm sich angesichts dieser Beratung inklusive Sitzungsunterbrechung die Schlussrunde in Sachen Haushalt aus. Eckpunkte bei der Zustimmung waren „die Notwendigkeit, dass die Stadt handlungsfähig bleibt“, wie nicht nur Rülke ausführte. Engeser lobte gleich anderen die „konstruktive und gute Atmosphäre“ bei der Beratung. Die CDU habe auf viele Anträge verzichtet, sei insbesondere im Sozial- und Sportbereich auf Kollegen eingegangen und habe Axel Baumbusch von der Grünen Liste mit der Planungsrate für den Inselcampus „ein Weihnachtsgeschenk gemacht“. Dass es Geld für die Insel gibt, stellte auch der selbsternannte „Frischling“ Dörflinger heraus.

Online-Beratung als Mittel gegen „verbale Entgleisungen und Seitenhiebe“ lobte Roos bei ihrer Schlussbemerkung. Sie bedauerte, dass es nicht gelungen ist, zusätzliche Mittel für die kommunale Beschäftigungsförderung locker zu machen, und forderte von der Stadtverwaltung, „bei der Digitalisierung der Schulen endlich zu handeln“.

Einen Glückwunsch zum „Schachzug, dem Gemeinderat ein bisschen Spielpotenzial zu geben“ hatte Baumbusch für den OB parat. Er spielte damit auf die eine Millionen Euro an, die bei der Beratung zusätzlich zu verteilen war. Stefanie Barmeyer (Bündnisgrüne) unterstrich die Ablehnung eines weiteren Industriegebiets, bedauerte den geringen Gestaltungsspielraum und freute sich gleich Christof Weisenbacher über Geld für die Anlaufstelle für Essstörungen.

„Alles andere als solide und seriös“ ist für Klein der Haushalt fürs kommende Jahr. „Wenig kostensteigernde Änderungen“ lobte dagegen AfD-Chef Bernd Grimmer, warnte aber vor einer gewaltigen Finanzkrise, die die Corona-Pandemie mit sich bringe.