Pforzheimer Kandidaten der Kleinparteien gehen selbstbewusst in den Wahlkampf

Chancen werden ihnen nicht eingeräumt, trotzdem konkurrieren – abseits der Freien Wähler – fünf kleine Parteien abseits der großen um das Direktmandat bei der Bundestagswahl in Pforzheim/Enz. Wer sind sie und was wollen sie? Wir klären auf.

Die Chance, dass er das Direktmandat in Pforzheim gewinnt, kann Alexander Krenz nur als „sehr hoch“ beschreiben. Immerhin verpflichtet der Name. Ein Krenz an der Spitze „der Partei“, das ist eine Ansage. Anders als Namensvetter Egon in der DDR möchte Alexander Krenz die Mauer aber wieder aufbauen. Am liebsten zwischen Baden und Württemberg, auf Bundesebene „dann halt die zwischen Ost und West, als Bundeskrenzbeauftragter“.

Insgesamt elf Kandidaten konkurrieren bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Pforzheim/Enz um das Direktmandat. Derzeit hat dies Gunther Krichbaum (CDU) inne. Bei fünf Kandidaten gelten die Bundestagschancen als äußerst gering.

In Pforzheim geht für die Satirepartei also Krenz ins Rennen. Der Haidacher IT-Spezialist ist 21 Jahre alt, und genau wie seine Partei irgendwo zwischen Spaß und Ernsthaftigkeit angesiedelt. Die Debatten um Upload-Filter hätten ihn politisiert, „von den Altparteien ist da keine zu gebrauchen“.