Pforzheimer Kongresszentrum CCP nach Bombendrohung geräumt

In Pforzheim ist am Samstagabend das Kongresszentrum CCP im Stadtzentrum evakuiert worden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war am Samstagabend eine Bombendrohung eingegangen. Das Kongresszentrum CCP Am Waisenhausplatz, in dem am Abend der italienische Sänger Tony Colombo auftrat, wurde geräumt. Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Die Veranstaltung konnte nicht fortgesetzt werden, woraufhin Konzertbesucher, die vor der Halle ausharrten, den Nachhauseweg antraten.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte die Polizei eine Schule in Pforzheim evakuieren lassen , nachdem dort eine Bombendrohung eingegangen war. Am Freitag hatte die Polizei den Urheber der Drohung noch nicht identifiziert . Ob es einen Zusammenhang gibt, ist jedoch noch unklar.