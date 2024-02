Pforzheimer Lärmaktionsplan soll fortgeschrieben werden

Tempo 30 wirkt. So lautete die Botschaft der Umweltdezernentin Sibylle Schüssler auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Während der Vorstellung der Ergebnisse der Lärmschutzmaßnahmen stellte sie heraus, dass die Anzahl der von Lärm betroffenen Personen gesunken sei und eine „erhebliche Verbesserung“ eingetreten sei.

„Allerdings liegen noch große Herausforderungen vor uns“, sagte die Bürgermeisterin. Zudem betonte sie den Aspekt der Verkehrssicherheit in Bezug auf Tempo 30. Auch Armin Aydt, Amtsleiter des zuständigen Amtes für Umweltschutz, betonte den Erfolg der Maßnahmen.

Aktuell seien aber immer noch rund 24.000 Personen am Tag und 26.000 in der Nacht von einem Lärmpegel über den definierten Höchstwerten betroffen. Bei den Maßnahmen zur künftigen weiteren Lärmreduzierung sieht Schüssler Tempo 30 als weitgehend ausgeschöpft an.

Erleichterung durch Fertigstellung der Westtangente und der A8

Lediglich die Ausweitung einer Tempobegrenzung auch tagsüber hält sie noch für zielführend. Ansonsten kämen noch passive Maßnahmen wie lärmreduzierter Asphalt, Schallschutzfenster beziehungsweise -wände sowie verkehrsreduzierende Maßnahmen in Betracht.

Auch von der Fertigstellung der Westtangente und der A8 erhofft sich Schüssler Erleichterung. Die Bestimmung der Lärmpegel erfolgt anhand von Berechnungen entlang unterschiedlicher Kriterien wie Anzahl und Art der Fahrzeuge, erläuterte Martin Reichert von Modus Consult, beauftragt mit der Fortschreibung der Lärmkartierung.

Tatsächlich gemessen würden die Lärmpegel jedoch nicht. Aus diesem Grund sei es auch schwierig, konkrete Zahlen zur Lärmreduzierung anzugeben. Durch das Tempo 30 auf der Wilferdinger Straße, schätzen Aydt und Reichert, habe sich jedoch der Pegel um zwei bis drei Dezibel reduziert.

Für die Kartierung 2023 wurden 265 Kilometer Straßen und rund 5,6 Kilometer nicht bundeseigener Schienenstrecken untersucht. Jetzt steht die Fortschreibung des Lärmaktionsplans an. Dazu, informierte Aydt, würden die Ergebnisse der Lärmkartierung in den nächsten Tagen auf der Homepage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Endgültiger Plan soll dieses Jahr stehen

Im Anschluss daran würde im März und April eine Bürgerbeteiligung durchgeführt, bei der Betroffene die Möglichkeit hätten, selbst Vorschläge einzureichen. Danach würde der Entwurf eines Maßnahmenplans erstellt und mit den zuständigen Behörden abgestimmt.

Der endgültige Plan soll dann noch in diesem Jahr vom Gemeinderat verabschiedet werden. „Sportlich, aber machbar“, kommentierte Aydt.

Die Städte sind auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – die Umsetzung einer EU-Richtlinie – seit 2005 verpflichtet, alle fünf Jahre die Lärmbelastung der Bevölkerung zu ermitteln und einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Dieser definiert, dass ab einem Pegel von 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht ein gesundheitskritischer Wert erreicht ist; bei 70 Dezibel am Tag und 60 in der Nacht ein gesundheitsgefährdender Wert.