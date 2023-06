Buntes Lichtermeer trifft auf spektakuläres Musikfeuerwerk

Am Samstag, 8. Juli 2023, lockt das Lichterfest mit Lasershow, Live-Musik und mehr in den Pforzheimer Enzauenpark

Mit einem zauberhaften Farbenspiel und musikalischem Bühnenprogramm erwartet das Lichterfest am Samstag, 8. Juli, seine Gäste. Der Enzauenpark Pforzheim erstrahlt in bunten Farben, die Bäume und Wege werden zum Lichtermeer und ein spektakuläres Musikfeuerwerk sowie eine imposante Lasershow bilden den krönenden Höhepunkt des Abends.

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Besucher aus der Goldstadt und der gesamten Region vorbeikommen, um sich von Live-Musik, Farben und Lichtern verzaubern zu lassen. Die reizvolle Landschaft der Enzauen trägt als farbenprächtig beleuchtete Kulisse bei diesem Event zusätzlich zum optischen Genuss bei.

Musikalische Zeitreise auf der Bühne

Den musikalischen Anfang macht die Band „ira’s world“ – mit Ira Diehr, die leidenschaftliche Frontfrau, Matthias Hautsch an der Gitarre, Marcel Millot am Schlagzeug und Martin Simon am Bass – zusammen vier Musiker, die sich seit Jahren kennen und schätzen. Vier Musiker, die mit verblüffenden Interpretationen bekannter Rock- und Popklassiker überraschen. Mal sensibel balladesk, mal mitreißend rockig.

Anschließend erwartet die Gäste mit der siebenköpfigen Band „Human“ – Livin‘ the 80s - ein einzigartiges Live-Set unvergesslicher Hits von Tears for Fears, Talk Talk, Depeche Mode, Billy Idol, U2, The Cure und vielen anderen Mega-Acts dieser Dekade. Sie laden ein zu einer außergewöhnlichen musikalischen Zeitreise.

Bei Einbruch der Dämmerung verwandelt sich das Festareal durch Lichtillumination in eine eindrucksvolle Kulisse. Ab 23.30 Uhr wird ein Farbenspiel der Extraklasse geboten: bunte Laser in musikalischem Einklang mit einem spektakulären Musikfeuerwerk.