Mit Tanz, kleinen Sportvorführungen, musikalischer Unterhaltung und vielen Informationen für Besucherinnen und Besucher wollen sie „zeigen, dass wir da sind“. Birgitt Giese vom TMH Neulingen bringt auf den Punkt, was wohl auch die übrigen 49 Teilnehmer dazu antreibt, sich bei der für Gäste wie Teilnehmer kostenlosen Vereinsmesse am Samstag, 18. März, im Congresscentrum (CCP) zu präsentieren.

„Eine tolle Idee“, sagt die Vorsitzende des Vereins Teamwork Mensch & Hund (TMH), dem 160 Mitglieder und ihre Vierbeiner angehören. Die Gemeinde Neulingen habe eine ähnliche Veranstaltung geplant. Weil sich zu wenige Teilnehmer gemeldet hätten, sei sie nicht zustande gekommen.

Befürchtungen unbegründet

Derlei Befürchtungen trieben auch die Pforzheimerin Andrea Pachaly-Szalay um, die diese „tolle Idee“ hatte – und danach erst einmal schlaflose Nächte. Ihre Angst, vielleicht doch nicht genügend Vereine zusammenzubekommen für ein großes Event im CCP, erwies sich als unbegründet.

Nach schleppenden Rückmeldungen im Januar habe es mit einem Mal einen regelrechten Run auf die Veranstaltung gegeben, so dass sie nun erleichtert feststellt: „Wir sind komplett ausgebucht und haben keinen Platz mehr.“

Pachaly-Szalay ist Unternehmerin und Mitglied der FDP-Fraktion im Pforzheimer Gemeinderat. Sie habe überlegt, wie man nach der Corona-Pandemie etwas für die Vereine und das Ehrenamt in der Stadt tun könne und den Marketingchef ihrer Firma angesprochen, schildert sie.

Dann habe sie sich das Vereinsregister geschnappt und losgelegt: Leute aus dem Bekanntenkreis angesprochen und weitere Vereine angeschrieben. Mit finanzieller Unterstützung etlicher Sponsoren stemmt Pachaly-Szalay die Veranstaltung praktisch im Alleingang.

Ob Eisenbahnfreunde, die Faschingsgesellschaft Kohlrabiner, ASB oder DRK: Die Teilnehmerliste zeigt einen bunten Querschnitt aus dem Vereinsleben in der Region und sonstigem sozialen Engagement, das Menschen zusammenbringt. Etwa ein Drittel der angemeldeten Vereine wird die Bühne im CCP-Saal für je 15 minütige Vorführungen nutzen.

Vereine nutzen Gelegenheit auch für Eigenwerbung

„Als wir davon lasen, sagten wir spontan zu“, berichtet Birgitt Giese vom TMH Neulingen. Auch für den hiesigen Alpenverein Pforzheim war sofort klar: „Wenn eine solche Aktion stattfindet, wollen wir dabei sein“, wie Vorsitzender Rolf Constantin bekräftigt.

Zwar bräuchte der mit rund 4.200 Mitgliedern zahlenmäßig größte Verein in der Region keine Werbung. „Wir wachsen stetig.“ Constantin räumt allerdings ein: „Es wäre gut, noch einige Jugendliche zu gewinnen.“

Neuzugänge streben auch die Hang-Loose-Promenaders an. Vorsitzender Felix Bitrolf will Besuchern am Samstag zunächst einmal Lust auf Square Dance machen – bei einem Showtanz.

„Fitness für Körper und Geist“ nennt Bitrolf die Art des Tanzes, bei der vier Paare im Rechteck stehen und die gesanglichen Anweisungen eines „Callers“ umsetzen. Corona habe den Verein mit rund 55 Mitgliedern geschwächt, erklärt Bitrolf, noch heute täten sich manche schwer, zum gemeinsamen Proben zu kommen.

Organisatorin will regelmäßige Vereinsmessen im CCP

Der als einer der ersten Gospelchöre Pforzheims 1996 gegründete Chor Tonart kommt mit seinen knapp 30 Mitgliedern ebenfalls zur Vereinsmesse. Einerseits um sich zu zeigen. „Andererseits möchten wir die Gelegenheit für einen Auftritt nutzen“, erläutert Vorsitzender Klaus Gusowski.

Dafür hat Tonart vier Songs vorbereitet, darunter die Ballade „Shallow“ aus dem Film „A Star Is Born“ und den Song „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen. „Wir können immer neue Stimmen gebrauchen“, nennt Gusowski einen weiteren Grund.

Wie sehr und wie nachhaltig Corona dem Vereinsleben geschadet hat, davon kann der gut vernetzte Vorsitzende des SV Büchenbronn, Dieter Rüdenauer, ein Lied singen. „Auch wenn es uns nicht ganz so stark getroffen hat. Wir sind fast wieder bei knapp 1.400 Mitgliedern.“

Dennoch lasse man nichts unversucht, um für sich zu werben. „Wir sind mit Abstand der Verein in der Region mit den meisten Angeboten.“ Flyer sollen die Messe-Besucher darüber informieren. Die Teilnahme am Event will Rüdenauer aber auch als Zeichen der Solidarität mit anderen Vereinen verstanden wissen.

Die Vereinsmesse ist das erste Event, das Pachaly-Szalay initiiert und organisiert hat. Geht es nach ihr, dann soll es bei der Premiere am kommenden Samstag nicht bleiben. „Es soll der Startschuss für einen Prozess sein.“

Ihr Ziel sei eine regelmäßige Veranstaltung, vielleicht im Zwei-Jahres-Rhythmus. Dann könnten sich auch weitere Vereine vorstellen, zum Beispiel jene rund zehn, die sie noch auf der Warteliste stehen habe.