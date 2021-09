Das Pforzheimer Online-Event für Musik und Kultur, „Coko“, findet am Samstag, 18. September, zum zweiten Mal statt.

Für die Neuauflage des Veranstaltungsformats „Coko“ haben sich die Verantwortlichen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Neben dem Online-Event, das kostenfrei auf Youtube gestreamt wird, wird erstmals ein Preview in Form eines Picknick-Kinos stattfinden.

Neben zahlreichen Online-Beiträgen namhafter Künstler, Musiker und Bands aus ganz Baden-Württemberg erwarten die Besucher darüber hinaus erlebnisreiche Live-Auftritte. „Coko 2.0“ geht ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) auf dem Lohwiesenhof in Huchenfeld über die Bühne.

Regionale Künstler drehen an typischen Pforzheimer Plätzen

Moderiert wird „Coko 2.0“ vom bekannten SWR-Moderator Florian Weber („Meister des Alltags“, „Landesschau Baden-Württemberg“) und Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch.

Das Konzept hinter „Coko“: Pforzheimer und regionale Künstler drehen an typischen Pforzheimer Plätzen wie beispielsweise im Sparkassenturm, im Gasometer oder im ZOB by night etc, und schneiden das dann zu einem abendfüllenden Programm zusammen.

Witzige und magische Einlagen

Zugesagt haben dieses Mal 29 Künstler wie SWR-Kabarettist Christoph Sonntag, die „WSP-Spiel mich-Aktion“, das Kulturhaus Osterfeld, der witzige Malermeister Oliver Gimber, Magier Ralf Gagel, „Clavichord mietz Powerchord“, Tenor Jeremy Buck, „Fools Garden“, Musiker Dieter Huthmacher, das Südwestdeutsche Kammerorchester und das Marionettentheater „Mottenkäfig“.

Freuen dürfen sich die Zuschauer auf Live-Auftritte des jungen Pforzheimer Singer/Songwriter Jonas Gavriil, Schlagersänger Jörg Augenstein, die aus dem Raum Pforzheim stammende Band „MT Head“, das Duo „No Bacon“ und den Karlsruher Singer/Songwriter Toni Mogens.

Einen Gewinn zu generieren steht bei „Coko“ nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie von coronabedingter Einsamkeit und Nöten abzulenken. Aber auch um aufzuzeigen, dass die Künstler genau darauf warten, wieder mit ihrem Publikum interagieren zu dürfen“, so die Initiatorin Isabel Württemberger.

Alles zu „Coko“ Ausführliche Informationen rund um „Coko“ unter www.coko-pforzheim.de

Dank geht an Partner und Sponsoren

Bei „Coko 1.0“, das am Ostersonntag stattfand und über 5.000 begeisterte Zuschauer erreichte, sorgten namhafte Sponsoren und Künstler wie „Fools Garden“, das Südwestdeutsche Kammerorchester, Dieter Huthmacher, das Kulturhaus Osterfeld, das Marionettentheater „Mottenkäfig“, die Musikschule Pforzheim und das Kulturamt Pforzheim für ein äußerst erfolgreiches Gelingen.

„Wir möchten uns bei allen Sponsoren für die Unterstützung unseres Veranstaltungsformates bedanken, welches ohne die Unterstützung der zahlreichen Partner und Sponsoren gar nicht realisiert werden könnte“, sagt Württemberger.

Der finanzielle Aufwand für solch eine Veranstaltung sei nicht ohne, und daher brauche es zahlungskräftige Unternehmen, um sie anbieten zu können.

Ausgewählte Sponsoren in der Übersicht: