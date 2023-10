Pforzheimer Osterfeldschule: Sport findet teils im Klassenzimmer statt

Ein Wasserschaden in der Turnhalle der Osterfeldschule hat Auswirkungen auf den Sportunterricht. Der muss nun teilweise in Klassenzimmern stattfinden. Aber es sind auch zahlreiche Vereine betroffen.

Ein Wasserschaden in der Turnhalle der Osterfeldschule in Pforzheim hat weitreichende Folgen. Neben mehreren Grundschulklassen können auch etliche Vereine für längere Zeit die Turnhalle und die dazugehörigen Umkleiden nicht benutzen.

„Das ist sehr ärgerlich“, sagt Grundschulrektor Martin Miester. Er verweist darauf, dass der Hausmeister den Schaden bereits vor den Sommerferien dem städtischen Gebäudemanagement gemeldet habe. „Es war dort bekannt.“

Osterfeld-Realschule ist dank eigener Halle nicht betroffen

Der Schaden sei dem Amt für Bildung und Sport (ABS) in den Sommerferien am 29. August gemeldet worden, widerspricht ein Sprecher der städtischen Pressestelle. Unmittelbar danach sei die Hallensperrung veranlasst worden.

Über die „vorübergehende“ Sperrung hatte die Stadt Pforzheim in einer Pressemitteilung am Mittwoch informiert und in Aussicht gestellt, dass die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis zu den Weihnachtsferien andauern werden. Ursächlich für den Schaden am Boden sei eine Undichtigkeit an einer Trinkwasserleitung gewesen. Diese sei zwischenzeitlich behoben. Nach der Trocknung erfolge die Reparatur des Bodenbelags, so die Stadt weiter.

Störungsfrei kann hingegen der Sportunterricht an der Osterfeld-Realschule ablaufen, denn diese verfügt über eine eigene Halle in einem neueren Bereich des Baus. Grundschulrektor Miester legt dar, was der Schaden für seine Schule bedeutet, die zwei Hallen benutzt. Die Gymnastikhalle könne benutzt werden, erklärt er, aber nicht die Rollschuhhalle, an deren Holzboden der Schaden auftrat.

Auch zahlreiche Vereine haben nun keinen Raum

„Da wir an zwei Tagen in der Woche eine Doppelbelegung in der Halle haben, sind hiervon mehrere Kinder aus vier oder fünf Klassen betroffen“, geht Miester ins Detail. „Für diese Klassen haben wir keine Ausweichmöglichkeiten, deshalb muss der Sportunterricht dann im Klassenzimmer stattfinden – im 14-tägigen Wechsel.“

Dies sei machbar, aber nicht ideal. Schließlich könnten keine Sportgeräte aufgebaut werden, der Sport sei dann auf Gymnastik und andere Bewegungsaktivitäten beschränkt. „Da das Wetter in der nächsten Zeit schlechter werden soll, ist eine Alternative draußen auch nicht gegeben“, bedauert Miester. Er musste auch drei Kindergärten eine Absage erteilen, die jeweils für einen Tag in der Woche zum Sport kommen.

Außerdem trainieren nachmittags und abends zahlreiche Vereine in der Sporthalle. Betroffen sind Vereine im Bereich Gesundheitssport, Inliner, Athletiktraining, Tischtennis, Rugby, Kampfsport und Fußball, wie die Stadt auf Nachfrage konkretisiert. „Die Stadtverwaltung prüft in Zusammenarbeit mit den Vereinen aktuell Ausweichoptionen für die Zeit der Hallensperrung“, erklärt Sprecher Christian Schweizer.