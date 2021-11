Pforzheimer Stadtumbau hat einen neuen Namen: Aus Innenstadt-Ost werden „Schlossberghöfe“

Das Projekt Innenstadt Ost besteht aus vier großen Gebäude, zwei davon auf der Ostseite des Rathauses, zwei an Stelle der vier würfelförmigen Gebäude nördlich der Östlichen Karl-Friedrich-Straße. Baubeginn soll auf dem Parkplatz östlich des Rathauses an der Deimlingstraße sein. Dort ist ein Verwaltungsbau mit einem Kulturraum, Gastronomie sowie einem „Infopunkt Bauen“ als künftige Zentralstelle für Baufragen geplant. Außerdem wird Pforzheims Baubehörde einziehen, nach bisheriger Planung im Jahr 2023. An Stelle des nachfolgend zum Abriss vorgesehenen Technischen Rathauses soll ein Gebäude mit Wohnungen und Einzelhandel folgen. Geschäfte und Wohnungen sollen auch auf der anderen Seite der Westlichen entstehen. eko