Pforzheimer Witzenmann-Konzern steigert Umsatz deutlich

Einen Umsatzsprung hat Witzenmann, Weltmarktführer für flexible metallische Elemente, im vergangenen Geschäftsjahr hingelegt.

Witzenmann erlöste weltweit 18 Prozent mehr als im Vorjahr

Sowohl in der heimischen GmbH als auch weltweit erlöste der größte private Arbeitgeber Pforzheims deutlich mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag vor Medienvertretern deutlich machte: Die Witzenmann GmbH kam auf 310 (2021: 282) Millionen Euro Umsatz. Der Konzern verbuchte 730 (2021: 619) Millionen Euro. Die Pforzheimer sind in einem Transformationsprozess, schwenken beispielsweise auch mit ihren Produkten auf die Elektromobilität um. Zudem haben sie für LNG-Terminals Lösungen.

Die Mitarbeiteranzahl blieb bei 4.300 weltweit gleich.

Beim Pressegespräch im Zweigwerk Buchbusch stellte das Management Konzepte für New Work vor, die mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet wurden. Auch damit will der Champion für flexible metallische Elemente als Arbeitgeber interessant bleiben. Neu ist beispielsweise das Programm „Bares für Rares“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fachkräfte rekrutieren, erhalten dafür eine Prämie von 1.500 Euro netto.