Pforzheimer Wohnung brennt: Polizei rettet verletzte Katze

Vermutlich wegen eines technischen Defekts, hat es am Donnerstag in einem Pforzheimer Wohnhaus gebrannt.

In einem Wohngebäude in der Maximilianstraße in der Pforzheimer Weststadt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Feuerausbruch gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, habe sich das Feuer nach aktuellem Kenntnisstand gegen 16.30 Uhr in der Küche entzündet.

Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr, konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Personen wurden bisherigen Informationen zufolge nicht verletzt. Eine Bewohnerin wurde allerdings vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr rettet Kätzchen

Die Feuerwehrmänner retteten zudem eine Katze aus der brennenden Wohnung. Wegen ihrer Brandverletzungen, wurde sie in eine Tierklinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Als Brandursache vermutet man ein technisches Gerät.