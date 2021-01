Die Familie Grifo ist größer geworden. Am Donnerstag erblickte die Tochter von Fußball-Star Vincenzo Grifo (SC Freiburg) das Licht der Welt, wie die Familie am Sonntag bekanntgab.

Glücksgefühle in der Familie Grifo: Der Fußballprofi Vincenzo Grifo ist erstmals Vater geworden. Das teilten der 27-Jährige und seine Frau via Instagram am Sonntag mit. „Und plötzlich stand die Welt für einen Moment still“, schrieb Vanessa Grifo. Und der Vater selbst teilte mit: „Familie ist, wo Leben beginnt und Liebe niemals endet.“

Demnach sind die beiden nun stolze Eltern einer kleinen Tochter, die bereits am Donnerstag im Universitätsklinikum in Freiburg das Licht der Welt erblickt hat. Papa „Vince“ kickt dort derzeit beim SC Freiburg. Am Samstag stand Grifo beim 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart 60 Minuten lang auf dem Platz.

Grifo wurde in Pforzheim geboren und wuchs in der Nordstadt auf. Jüngst sprach er noch mit dieser Zeitung über seine Schulzeit dort, als er noch auf Asphaltplätzen kickte und der Traum vom Profigeschäft noch fern war. Nach eigener Aussage kann er sich vorstellen, nach seiner aktiven Zeit wieder in seine Heimatstadt an Enz, Nagold und Würm zurückzukehren.