Ausschuss: Bodenseewasser wird ausfallen

Planungs- und Umweltausschuss gibt grünes Licht für Lidl-Neubau in der Nordstadt in Pforzheim

Was ist wichtiger: Trinkwasserschutz in Pforzheim oder das Gewerbegebiet „Reisersweg I“ in Niefern-Öschelbronn? Möglicherweise entscheidet das nun das Regierungspräsidium in Karlsruhe.