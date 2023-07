Platz für neues Gewerbe auf viertem Kleeblatt der Auffahrt Pforzheim-Nord

Der Planungs- und Umweltausschuss gibt grünes Licht für den Bebauungsplanentwurf. Dabei sollen Gewerbe und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.

Einen entscheidenden Schritt im Planungsprozess des neuen Gewerbegebietes südlich des Hohbergs hat der Planungs- und Umweltausschuss nun vollzogen. Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium dem Entwurf des Bebauungsplans für das rund 30 Hektar große Areal, dem sogenannten vierten Kleeblatt an der Auffahrt Pforzheim-Nord der A8, zu.

Mit dem neuen Gewerbeflächenangebot folgt die Stadt dem Auftrag, wirtschaftlicher Motor für die ganze Region zu sein. Pforzheim selbst habe den Nutzen, damit weitere Steuereinnahmen zu generieren und für Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sorgen, heißt es seitens der Verwaltung. Der Großteil der Fläche ist in städtischem Eigentum.

Hoher Flächenbedarf prognostiziert

Günter Strobel vom Planungsamt betonte, dass bei der Ausgestaltung des neuen Gewerbegebietes die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen werde. Das besagt, dass Klimaschutz, Reduktion von CO 2 , optimierte Energienetze sowie Vernetzung und Multifunktionalität entsprechend der „Smart City“ hier verwirklicht werden sollen.

Nach einer Prognose der Wirtschaftsförderung der Stadt aus dem Jahr 2018 hat Pforzheim einen erheblichen Flächenbedarf von etwa 80 Hektar bis zum Jahr 2035. Deshalb sei die Ausweisung des Gewerbegebiets am Hohberg dringend erforderlich. Damit soll auch die Clusterbildung im Bereich Präzisionstechnik und „Initiative Hochform“ vorangetrieben werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde etwas verkleinert, um die landwirtschaftlichen Betriebe am südlichen Rand zunächst auszunehmen.

Die Einwendungen aus der frühzeitigen Beteiligung sollen im weiteren Verfahren diskutiert werden. Zustimmung kam auch von der AfD, deren Ratsmitglied Norbert Sturm allerdings Bedenken zu den Kosten der „umfangreichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen“ äußerte. Reinhard Klein (Bürgerliste) kritisierte die bisher lange Verfahrensdauer von acht Jahren. „Es gab gute Gründe, dass das Verfahren länger brauchte“, antworte Bürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne).

Baugebiet für Hohenwart

Der Ortsteil Hohenwart kann der Nachfrage nach Baugrundstücken derzeit nicht nachkommen. Deshalb soll nun am südlichen Rand von Hohenwart, im Gewann Mädachäcker, östlich des Hohlwegs, ein Baugebiet ausgewiesen werden. Damit könnten zwischen 25 und 30 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser bereitgestellt werden. Der Ausschuss stimmte dem Entwurf des Bebauungsplans und der Durchführung des Verfahrens bei einer Enthaltung zu.

Voran ging eine lebhafte Diskussion über Gestaltungsvorschriften innerhalb des Bebauungsplans. Die CDU will laut Stadtrat Martin Erhardt eine möglichst homogene Bebauung und entsprechende Vorgaben festschreiben. „Sonst ist Ärger vorprogrammiert.“ Eine solche einheitliche Struktur kommt auch den Vorstellungen von Axel Baumbusch (Grüne Liste) entgegen. „Eine gewisse Homogenität ist der Schlüssel für Langlebigkeit“, so Baumbusch. Er fordert zudem, dass neben dem Spielplatz auch ein Unterstand für Jugendliche eingeplant wird. Stadtrat Klein plädierte, mehr Individualität bei der Gestaltung zuzulassen. Dem schloss sich Monika Descharmes (FDP) an, die darauf verweist, dass sich Bauherren hier auch einen Lebenstraum verwirklichen möchten.