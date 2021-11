Polizei ermittelt zum Tod einer Frau in Gechingen

Eine 75-jährige Frau ist in ihrer Wohnung in Gechingen bei Calw in den frühen Nachmittagsstunden des Dienstags, 26. November, durch Familienangehörige tot aufgefunden worden. Berichten der Polizei zufolge wohnten die Angehörigen im selben Anwesen. Wegen des Verdachts auf ein Gewaltdelikt nahm die Kriminalpolizei bereits am selben Tag die Ermittlungen auf.

In der Folge wurde zudem eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Eiche“ zur Aufklärung eingerichtet. Sie geht derzeit zahlreichen Hinweisen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Verbrechen nach, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim mit.