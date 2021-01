In Pforzheim haben Beamte der Polizei am Dienstag einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der einem anderen Mann eine Bierflasche auf den Kopfgeschlagen hat. Zuvor hatte der junge Mann seinem Opfer einen Geldschein gestohlen.

Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord haben am Dienstag einen 19-jährigen Mann wegen dringenden Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls festgenommen.

Laut Mitteilung der Polizei soll der junge Mann am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in Pforzheim einem 53 Jahre alten Mann einen Geldschein aus der Hand genommen haben. Als dieser den Tatverdächtigen daraufhin zur Rede stellte und sein Geld zurückforderte, schlug ihm der 19-Jährige mit einer Bierflasche auf den Kopf und flüchtete mit seiner Beute.

Zur Behandlung brachte der Rettungsdienst das Opfer in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen führten zur Wohnanschrift des Tatverdächtigen. Die Beamten durchsuchten mit einem von der Staatsanwaltschaft in Pforzheim erwirkten Beschluss die Wohnung des 19-Jährigen und nahmen ihn fest.

Der dringend Tatverdächtige wurde am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft.