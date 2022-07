Polizei nimmt 27-Jährigen nach Körperverletzung und Widerstand gegenüber Beamten in Pforzheim fest

Bei einem Einsatz am Samstagabend im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein ist es zu zwei verletzten Polizeibeamten gekommen. Der 27-jährige Tatverdächtige war stark alkoholisiert.

Nachdem ein Mann in Pforzheim sich gegen eine Festnahme derart gewehrt hat, dass Beamte Verletzungen davon trugen, erwarten ihn jetzt Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Wie die Polizei mitteilte, war dies eigentlich nicht der Hauptgrund des Einsatzes am späten Samstagabend.

Vorausgegangen war dem Geschehen ein Feuerwehreinsatz wegen eines Brandmeldealarms im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein. Aufgrund ordnungswidrig geparkter Fahrzeuge war eine Straße in der Nähe des Einsatzortes für die Einsatzkräfte nicht befahrbar, weshalb Polizeibeamte sich um die Verkehrssituation kümmerten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es hierbei gegen 23:45 Uhr aufgrund der Parkverhältnisse in der Hirsauer Straße zwischen zwei Personen offenbar zu Streitigkeiten gekommen. Die Streitigkeiten seien ausgeartet, wobei ein 27-Jähriger seinen gleichaltrigen Kontrahenten geschlagen hat.

Zwei Polizisten wurden verletzt

Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, konnte allerdings durch die sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeikräfte verfolgt und vorläufig festgenommen werden, so die Polizei weiter. Gegen die Festnahme wehrte sich der 27-Jährige jedoch so stark, dass er durch zwei Polizeibeamte überwältigt werden musste. Dabei kam den Einsatzkräften ebenfalls ein Feuerwehrmann zur Hilfe. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, ein Beamter derart, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Der Tatverdächtige stand unter alkoholischer Beeinflussung. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab knapp 2,4 Promille. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und er musste den Rest der Nacht bis zu seiner Ausnüchterung in einer Polizeizelle verbringen.