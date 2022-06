Die Polizei hat am Mittwoch einen 31 Jahre alten Mann in Pforzheim festgenommen. Er soll zuvor eine Bank überfallen haben.

Polizisten haben am Mittwochmittag in Pforzheim einen mutmaßlichen Bankräuber festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt mit.

Der 31-Jährige soll gegen 12.20 Uhr eine Bank in der Westlichen-Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim-Brötzingen betreten und mit einer Waffe Bargeld gefordert haben. Anschließend soll er mit seiner Beute von wenigen Tausend Euro in südliche Richtung geflüchtet sein.

Im Laufe einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften, den 31-Jährigen im Bereich der Bäznerstraße festzunehmen. Der Mann befindet sich in Obhut der Polizei. Die Staatsanwaltschaft in Pforzheim prüft, ob der Mann in Haft muss.