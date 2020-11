In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Einbrecher in eine Schule in der Schwarzwaldstraße in Pforzheim eingebrochen. Sie stahlen zwei elektronische Geräte sowie Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Schule in Pforzheim eingebrochen. Die Einbrecher drangen gewaltsam in das Gebäude in der Schwarzwaldstraße ein. Dabei entwendeten die Täter zwei elektronische Geräte sowie geringe Mengen an Bargeld. Anschließend flüchteten sie laut Meldung der Polizei unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.