Polizei Pforzheim zieht erste Bilanz zur Nacht zum 1. Mai

Eine erste Bilanz zur Nacht zum 1. Mai 2023 des Polizeipräsidiums Pforzheim fällt weitgehend positiv aus. Laut einer Mitteilung sei die Walpurgisnacht vergleichbar mit anderen Wochenendnächten verlaufen. In Pforzheim und Enzkreis waren am Morgen (8 Uhr) keine besonderen Vorkommnisse bekannt.

Lediglich im Landkreis Calw musste die Polizei mehrfach ausrücken. In Nagold wurden durch Unbekannte zwei Gullydeckel ausgehoben. Durch eine Personengruppe wurde in Simmozheim der dortige Maibaum in der Hauptstraße mit einer Motorsäge versucht zu fällen. Da der schlechte Maischerz misslang, blieb der Baum stehen, stellte nun aber eine Gefahrenstelle dar. Daher musste die Feuerwehr den erst wenige Stunden zuvor selbst gestellten Maibaum fällen. Auch in Althengstett wurde der Maibaum durch Unbekannte abgesägt. In beiden Fällen übernimmt das Polizeirevier Calw die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.