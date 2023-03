Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle in Pforzheim fest

Die Autobahnpolizei hat am Freitag den Verkehr in Pforzheim kontrolliert. Die Beamten erfassten mehrere Vergehen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Westtangente in Pforzheim sind am Freitag einige Verstöße festgestellt worden. Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten im Bereich der Dietlinger Straße im Zeitraum von 12.45 bis 16.30 Uhr den Verkehr, teilte die Polizei mit.

Etwa 30 Autos zogen die Beamten aus dem Verkehr. Sie stellten an mehreren Autos ungesicherte Ladung sowie andere Mängel fest. Die Beamten kontrollierten außerdem einen Autofahrer, der keinen Führerschein besaß.

Neben diesen Verstößen stellte die Polizei auch zwei Fälle fest, in denen die Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen standen. Einer dieser Autofahrer beleidigte die Beamten nach der Kontrolle mehrfach und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.