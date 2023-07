Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Betrieb in Pforzheim

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Geschäftsstelle eingebrochen. Sie entwendeten Dokumente sowie technische Geräte.

Einbrecher haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einer Geschäftsstelle im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen verschafft.

Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 7.15 Uhr gewaltsam in ein Geschäft für Fahrzeugzulassungen in der Fritz-Ungerer-Straße ein.

Im Inneren durchwühlten sie die Büroräumlichkeiten und entwendeten Dokumente sowie technische Geräte.

Der entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.