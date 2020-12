Wie schon am ersten Weihnachtsfeiertag waren auch am zweiten Weihnachtsfeiertage die bekannten Ziele im Schwarzwald wie der Dobel, der Mummelsee oder auch die - geschlossenen - Skilifte wie Seibelseckle total überfüllt. Für die nächsten Tage hat das Polizeipräsidium Pforzheim jetzt angekündigt, dass es in den kommenden Tagen die Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen fortführen und Verstöße konsequent ahnden wird.

Insbesondere weist die Polizei darauf hin, dass Ansammlungen auch an Ausflugszielen wie im Schwarzwald zu vermeiden seien. Die bestehenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen müssten eingehalten werden.

Ist ein Schneespaziergang eine Ansammlung?

Auch wenn man sich nur als Haushalt auf den Weg in den Schwarzwald macht, könnte die Polizei das als bewusstes Aufsuchen einer Ansammlung verstehen. Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag ist bekannt, dass sehr viele Menschen im Schwarzwald unterwegs sind, um den Winter zu genießen, doch genau solche Ansammlungen müssen laut den Corona-Regeln vermieden werden.

In den Fragen-und-Antworten des Landes Baden-Württemberg zur Corona-Verordnung heißt es: „Unter Ansammlungen ist das bewusste Zusammentreffen verschiedener Personen unabhängig vom jeweiligen Zweck zu verstehen.“

Tagesausflüge sind erlaubt

Allerdings erlaubt die Corona-Verordnung Tagesausflüge im Rahmen der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen am Tag. In den FAQ des Sozialministeriums Baden-Württemberg wird lediglich darauf hingewiesen, dass Wanderausflüge idealerweise unterlassen oder auf die Nahe Umgebung eingeschränkt werden. Verboten ist es aber nicht, so lange man sich an die Haushaltsregel hält. Weiter heißt es: „Wir wollen nicht alles regeln, sondern setzen auch auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.“