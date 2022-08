Nach Unwetter im Enzkreis: Polizei zieht Bilanz

Durch den Deutschen Wetterdienst wurde von Freitag bis Samstag, in der Zeit zwischen 12 und 4 Uhr, unter anderem für den Regierungsbezirk Karlsruhe vor Gewitter und extrem heftigem Starkregen gewarnt.

Ab circa 17.30 Uhr ergab sich laut Mitteilung der Pforzheimer Polizei ein Schwerpunkt der Unwetterlage im östlichen und nördlichen Enzkreis.

So musste auf der Kreisstraße 4578, zwischen Mönsheim und Iptingen, ein umgefallener Baum von der Farhbahn entfernt werden. Währenddessen verlief die Verkehrsführung einspurig.

Regenwasser überflutet Anschlussstelle Pforzheim-Ost

In Niefern und Sternenfels musste die Feuerwehr mehrere herausgespülte Schachtdeckel (Gully) entfernen. In Kieselbronn ist Wasser in zwei Wohngebäude gedrunken.

Auf der A 8, Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart, wurde durch abfließendes Regenwasser ab circa 18 Uhr Schlamm auf die Anschlussstelle Pforzheim-Ost (Fahrtrichtung Stuttgart) gespült. Daraufhin musste diese gesperrt werden.

Der betroffene Bereich weitete sich laut Mitteilung der Polizei auch auf den rechten Fahrstreifen der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart aus, was ebenfalls eine Sperrung erforderte.

Für die Reinigungsarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost sowie die Auffahrt selbst bis 23.20 Uhr gesperrt. Es bildete sich zeitweise Rückstau mit einer Länge von bis zu fünf Kilometern.

Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Für den Stadtkreis Pforzheim und in den Landkreisen Freudenstadt, Calw wurden keine unwetterbedingten Schadenslagen bekannt.